Liefering nach Sieg wieder an Lustenau dran

Zweitligaclub FC Liefering ist am Samstag mit einem 3:0 (0:0)-Sieg beim GAK in der Tabelle als erster Verfolger von Austria Lustenau bis auf drei Punkte an den Leader herangerückt. Die Vorarlberger hatten am Freitag daheim gegen Blau Weiß Linz 0:1 verloren.