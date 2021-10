Diese steirischen Firmen „radeln“ zum Erfolg

Radfahrer suchen eine Art Gemeinschaft

„Das sich die beiden vermischen, hat sich irgendwie organisch ergeben“, erzählt Eigentümer Simon Peter Maghanoy Wilson. „Wir haben ein ähnliches Konzept schon in unserem Shop in Novi Sad verfolgt, weil wir gemerkt haben, dass viele Radfahrer eine Art Gemeinschaft suchen. Das war in Graz nicht anders.“