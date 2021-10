Ab 14.30 Uhr LIVE: Hartberg gegen Rapid Kopieren

Hartberg-Trainer Kurt Russ hat den grün-weißen Europacupfight mit Argusaugen verfolgt. „So eine Intensität wie gegen Dinamo haben sie in dieser Saison noch nicht auf den Platz gebracht. Es war ein besonderes Spiel, sie sind getrieben worden von ihren Zuschauern.“ Der Steirer lobte eine starke Rapid-Leistung, sagte am Freitag aber auch: „In unserer Liga stehen viele Mannschaften gegen Rapid sehr kompakt und machen nicht so viele Fehler wie Zagreb gestern im Spielaufbau. Die Fehler haben Rapid extrem gut getan, dann hat wirklich alles perfekt ausgeschaut. Ein paar Spieler, die in der Meisterschaft vielleicht nicht so motiviert sind, haben dann stark performt.“