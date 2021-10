Deutschland: Parteien ringen um Finanzministerium

FDP will Schuldenbremse angezogen halten

Mehrere grüne Spitzenpolitiker sprachen sich bereits für Habeck als Finanzminister aus. Die Partei solle angesichts der FDP-Absage an Steuererhöhungen die Kontrolle über die Finanzen haben. Aus dem gleichen Grund ist für die Freien Demokraten die Besetzung des Finanzressorts ein zentraler Punkt. Lindner sei dafür die beste Wahl. In den Sondierungen für eine Ampel-Koalition hatte die FDP durchgesetzt, dass keine höheren Steuern kommen und die Schuldenbremse nicht aufgeweicht werden soll.