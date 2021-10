Umfrage: Mediennutzung erreicht neues Rekordniveau

Die Menschen chatten, mailen und schauen auch im zweiten Corona-Jahr so viel fern wie nie zuvor. Nach dem Rekord 2020 gibt es nun einen neuen Höchstwert, wie am Donnerstag aus einer Forsa-Umfrage unter 3000 Personen aus Deutschland hervorgeht. Demnach verbringen die 14- bis 69-Jährigen rund 10,5 Stunden am Tag mit Massenmedien wie TV, Internet und Radio. Mit der Individualkommunikation - Telefonie, E-Mails und Messengers oder SMS - kommt man sogar auf 13 Stunden.