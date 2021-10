20 tote Schafe in Tirol im Oktober bisher gemeldet

Für die Risse von sechs Schafen auf einer Heimweide in Pfaffenhofen sei ebenfalls ein Wolf aus der italienischen Quellpopulation verantwortlich, hieß es. Ein in Österreich noch nicht erfasster männlicher Wolf aus der italienischen Population sei anhand eines Risses am 23. September in Längenfeld identifiziert worden. Dieser wurde nach nunmehrigem Vorliegen des Ergebnisses der Genotypisierung unter der Bezeichnung 131MATK registriert.