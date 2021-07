Wolf in Tirol: Jetzt soll‘s ein Kuratorium richten

Der Antagonist in den Märchen, der Großmütter-Verschlingende, der Sechs-Geißlein-Fressende, macht Probleme. Mit ihm im Boot sitzt der Bär, der auch einige Schafe auf dem Gewissen hat. Schwarz-Grün brachte einen Antrag in den Landtag ein, der ein Fachkuratorium für Wolf, Bär und Luchs einsetzen will. Der Abschuss eines Wolfs soll das letzte Mittel bleiben. Die Parteien beziehen ihre Positionen.