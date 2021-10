Unbekannte spenden 5000 Pfund für Hündin „Pumpkin“

„Pumpkin“ ist zwar noch ein Welpe, doch einfach hatte es die Hündin bisher nicht. Der West Highland Terrier wurde mit einer Lähmung an beiden Hinterbeinen geboren und konnte sich nur fortbewegen, indem er seinen Körper mit den Vorderpfoten nach vorne zog. Ihrem zukünftigen Frauchen „brach es das Herz“, das Tier so zu sehen. Sie startete eine Spendenaktion, im Rahmen derer in nur wenigen Tagen 5000 Pfund (5922 Euro) für einen „Rollstuhl“ generiert werden konnten.