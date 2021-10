Hartlauer wird 50: Handy-Engpass zum Geburtstag

200 Lehrlinge in Ausbildung

Hartlauer investiere vor allem in die Beschäftigten - 60 Prozent sind Frauen -, 200 Lehrlinge werden derzeit ausgebildet, und in die Standorte, jährlich etwa 10 Millionen Euro. Seit etlichen Jahren gebe es 160 Geschäfte, flächenmäßig wachse man aber. Schulungen in der 1997 gegründeten Hartlauerakademie „sind ein Fokusthema seit über 20 Jahren“. In Steyr plant Hartlauer eine Ausbildungswerkstätte in den Bereichen Optik und Hörgeräte „mit neuen Maßstäben“. Er setze auf „erstklassige Mitarbeiter im Geschäft, die die Kundschaft optimal bedienen“, erklärte der Mittvierziger.