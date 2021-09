Robert Hartlauer: „Die 13 ist unsere Glückszahl“

Eine Eisenskulptur in Form einer „13“ steht am Besprechungstisch in seinem Büro in Steyr. „Ein Geschenk eines Künstlers, bei dem ich das Schweißen gelernt habe“, erzählt Robert Hartlauer, der sich viel aus Symbolen macht. „Die Dreizehn ist unsere Familienglückszahl“, sagt der Chef der Handelskette Hartlauer.