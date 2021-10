3G am Arbeitsplatz: Droht neues Corona-Chaos?

Anders als vermutet kommt die Einführung von 3G am Arbeitsplatz schon in den nächsten Tagen. Die Koalition hat sich am Dienstag mit der SPÖ verständigt - damit ist die Blockade der gesetzlichen Grundlage vom Tisch. Betriebliche Tests sollen auch weiterhin gratis bleiben, dafür haben sich die Sozialdemokraten eingesetzt. Da durch die 3G Regelungen in der Arbeit auch wieder getestet werden darf, droht das mittlerweile allbekannte Chaos wiederzukehren, da noch nicht klar ist, ob es Zusatzregelungen für Getestete, wie das Tragen einer Maske, geben wird. Denken Sie, dass die nächsten Tage und Wochen im Job „turbulent“ werden? Glauben Sie, es kommen noch Zusatzregelungen? Wir sind auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages gespannt!