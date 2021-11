Diese Wunder-Tropfen stoppen den Heißhunger

Statt Brokkoli, Kohlsprossen und Grapefruit greifen wir lieber zu süßen oder salzigen Lebensmitteln. Bittere Speisen sind zwar sehr gesund, schmecken uns aber meistens nicht sonderlich. Was viele nicht wissen: Die Bitterstoffe in Brokkoli und Co. hemmen den Appetit und können beim Abnehmen wahre Wunder wirken!