Leistungsträger verlängert bei Sturm bis 2025!

Der siebenfache slowenische Nationalteamspieler wechselte im Sommer 2020 von Huddersfield in die steirische Landeshauptstadt und spielte sich schnell in die Stammformation. In dieser Saison stand er in allen elf Spielen in der Startelf und erzielte dabei zwei Tore sowie bereitete zwei weitere vor. Beim 1:4 gegen Einhoven sorgte er für den bisher einzigen Treffer von Sturm im Europacup bisher. Umso wichtiger ist für die Grazer die Verlängerung von Gorenc Stankovič.