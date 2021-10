Corona-Fall bei Begräbnis in Bad Waltersdorf

Bei Trauerfeierlichkeiten in der Kirche und am Friedhof im oststeirischen Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) könnten sich laut Gesundheitsbehörde Teilnehmer mit dem Coronavirus angesteckt haben. Eine infizierte Person nahm am Freitag, dem 15. Oktober, zwischen 14.30 bis 15.30 Uhr, an dem Begräbnis teil. Die Trauergäste sollen ihren Gesundheitszustand beobachten, hieß es am Dienstag vom Land Steiermark.