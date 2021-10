Real Madrid: Karim Benzema droht Haft statt Ruhm

Unklar ist, ob der Franzose, der am Dienstag mit Real bei Donezk gastiert, auch persönlich in Versailles erscheinen wird. Benzema hatte den Prozess nämlich als „Farce“ bezeichnet, behauptet, dass ein Polizeibeamter unredliche Methoden angewandt habe, um ihn in den Vorfall hineinzuziehen.