Räuber erwischte falsche Tür in Tiroler Wohnheim

Ein haarsträubender Vorfall im Wohnheim am Innsbrucker Haydnplatz hatte ein Nachspiel am Landesgericht: Ein 51-Jähriger stürmte in ein Zimmer und erzwang unter Vorhalt eines Messers Bier und Zigaretten - schwerer Raub! Das Opfer war ein halbseitig gelähmter Mann, der Täter hatte die falsche Tür erwischt.