Strubers Play-off-Chance lebt, Schopp in der Krise

Für einen anderen österreichischen Trainer-Legionär läuft es hingegen überhaupt nicht. Markus Schopp liegt mit dem englischen Zweitligisten Barnsley nach der vierten Niederlage in Folge (0:1 gegen Reading) weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Klub aus dem Norden des Landes, der im Vorjahr unter Valerien Ismael beinahe in die Premier League aufgestiegen wäre, hat unter der Leitung des langjährigen Hartberg-Trainers in zwölf Runden nur einmal gewonnen. In den vergangenen fünf Partien wurde nur ein Treffer erzielt.