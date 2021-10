Herzattacke! Fan-Kollaps sorgt für Unterbrechung

Der 3:2-Auswärtssieg von Tottenham in Newcastle ist vom Kollaps und der Herzattacke eines Fans auf der Tribüne überschattet worden. Tottenhams Eric Dier wurde auf den Vorfall aufmerksam und zeigte an, dass ein Defibrillator benötigt werde. Die Spieler warteten zunächst am Spielfeldrand des St. James‘ Park, bevor sie sich in die Umkleidekabine begaben. Die Premier-League-Partie war für etwa 25 Minuten unterbrochen. Gemäß englischen Medienberichten soll der Fan mittlerweile ansprechbar sein.