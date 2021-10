Gesundheitsversorgung im Land ist nun grenzenlos

2,5 Millionen Euro sind in das Vorzeigeprojekt investiert worden. Die Initiative Healthacross hat sich seit fast 15 Jahren dem grenzüberschreitenden Gedanken verschrieben. Mit der Eröffnung des ersten „Healthacross Gesundheitszentrums“ am Samstag in Gmünd wird eben diese Vision in Zusammenarbeit mit der Region Südböhmen erstmals Realität. Auch deshalb, weil man aus Ceské Velenice 60 Kilometer ins nächste tschechische Spital fahren muss.