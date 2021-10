„Pionierarbeit bei Akkus stößt an Grenzen“

Sicherheitskonzept in Ausarbeitung

Konkret gehe es nun mit aller Kraft an die Ausarbeitung von Sicherheitsrichtlinien für alle. Dazu sei Seda in enger Zusammenarbeit mit der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). „Unser Ziel ist es, bis zum März 2022 ein genehmigtes Sicherheitskonzept für Kfz-, Karosserie- und Reparaturbetriebe vorliegen zu haben“ erläutert Seda-Mitarbeiter Andreas Bergmann.