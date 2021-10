Perchtoldsdorfer Wahrzeichen feiert „Runden“

Unübersehbar überragt der Wehrturm das Zentrum der Heurigengemeinde vor den Toren Wiens. Denn durch das bereits damals im Weinhandel erworbene Vermögen waren die Perchtoldsdorfer im Spätmittelalter großzügige Bauherren. Nachdem der Ort in der Mitte des 15. Jahrhunderts von den Ungarn heimgesucht worden war, begann man mit der Errichtung des Wehrturms. 70 Jahre wurde an dem wuchtigen Festungsbau gearbeitet, bis er 1521 endlich 60 Meter in die Höhe ragte. Bereits acht Jahre später bestand der Turm bei der ersten Türkenbelagerung seine Bewährungsprobe. 1683 steckten die Türken bei der zweiten Belagerung jedoch Burg und Kirche in Brand. Notdürftig setzte man den Bau damals instand, dass er als Glockturm dienen konnte. Es dauerte bis ins 20. Jahrhundert, bis das Wahrzeichen des Ortes revitalisiert wurde.