Frauenpolitik kommt im Lande OÖ kaum vom Fleck

Spitzenpolitikerinnen sind in Oberösterreich selten, das ist durch die in allen Fraktionen (außer den Grünen) weitgehend frauenlosen Sondierungen und Regierungsverhandlungen wieder offensichtlich geworden. Wird sich das durch ein starkes frauenpolitisches Kapitel im schwarz-blauen Regierungsprogramm ändern? Christine Haberlander, Frauenreferentin in der Landesregierung und Mitverhandlerin auf der ÖVP-Seite, rechnet eher nicht mit vielen Seiten – weil es ja eh die 2018 einstimmig beschlossene „Frauenstrategie 2030“ gebe. „Ein gültiges Programm, demzufolge eh jedes Regierungsmitglied in seinem Ressort die Frauenförderung vorantreiben soll.“ Eigentlich, denn Haberlander sagt auch dazu: „Wenn jedes Regierungsmitglied das tun würde, dann wären wir schon sehr viel weiter gekommen.“