Austria: Mit viel Zug auf Schiene kommen

Der heute mit seiner Truppe gegen die Admira endlich den ersten Heimsieg feiern will - dabei ist man in der Generali-Arena nach vier Liga-Partien noch ungeschlagen: „Ich habe den größten Respekt vor der Arbeit von Trainer Andi Herzog - er will den Verein ständig weiterentwickeln. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Da spreche ich die Effizienz im letzten Drittel an, daran haben wir auch gearbeitet“, sagt Schmid, dessen Mannschaft in der heurigen Spielzeit in Favoriten bislang noch nie mehr als ein Tor erzielen konnte