Lustenau mit 6:0-Kantersieg, SKN „paniert“ GAK 6:1

Austria Lustenau marschiert in der zweiten Liga unbeirrt in Richtung Aufstieg! Am Freitag schoss der Tabellenführer Nachzügler Kapfenberg zu Hause mit 6:0 (5:0) ab und liegt weiterhin sechs Punkte vor Liefering. Es war allerdings nicht das einzige Torfestival an diesem Abend. Auch der miserabel in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger St. Pölten lieferte beim Heim-6:1 über den GAK ein Spektakel und schob sich mit dem dritten „Dreier“ in Folge auf Platz zehn vor.