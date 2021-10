Fahrgast auf Linie Oberwart-Wien positiv getestet

Die jeweiligen Fahrten sind im Einzelnen:

Montag, 11. Oktober 2021:

ab 4.55 Uhr: Von Güssing (über Stegersbach, Oberwart, Bad Tatzmannsdorf, Pinkafeld und Wr. Neustadt) bis Wien Westbahnhof. Zustieg um 5.45 Uhr in Oberwart, Ausstieg um 7.10 Uhr in Wien/Matzleinsdorferplatz.

ab 16.25 Uhr: Von Wien Karlsplatz (über Wr. Neustadt, Pinggau, Pinkafeld und Bad Tatzmannsdorf) nach Oberwart. Zustieg in Wien/Matzleinsdorferplatz.

Dienstag, 12. Oktober 2021:

ab 4.55 Uhr: Von Güssing (über Stegersbach, Oberwart, Bad Tatzmannsdorf, Pinkafeld und Wr. Neustadt) bis Wien Westbahnhof. Zustieg um 5.45 Uhr in Oberwart, Ausstieg um 7.10 Uhr in Wien/Matzleinsdorferplatz.

ab 13.25 Uhr: Von Wien Karlsplatz (über Wr. Neustadt, Pinggau, Pinkafeld und Bad Tatzmannsdorf) nach Oberwart. Zustieg in Wien/Matzleinsdorferplatz.