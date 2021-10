Olympionikin Kiesenhofer ist Sportlerin des Jahres

Kiesenhofer ließ den Abend als frischgebackene „Sportlerin des Jahres“ gemütlich ausklingen. Schon am Freitag geht es für die Olympiasiegerin nach Frankreich, am Sonntag steht das nächste Rennen an. „Ich habe auf der Uni einige Stunden reduziert und will mich mehr dem Sportler-Leben widmen“, so die Mathematikerin. Die für die Gala tatsächlich noch ein schönes Kleid gefunden hatte. Dank Internet. „Das erstbeste hat gleich gepasst. Und ich fühl mich wohl - normalerweise ist das nicht meine bevorzugte Kleidung.“