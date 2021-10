Wird Sebastian Kurz jemals wieder Bundeskanzler?

Nach seinem Rücktritt wegen Korruptionsvorwürfen als Kanzler ist ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Donnerstag zu Beginn der Nationalratssitzung zum Abgeordneten angelobt worden. In der darauffolgenden Debatte zum Budget wird er dann bereits als ÖVP-Klubobmann auftreten. Wie schätzen Sie die politische Zukunft von Sebastian Kurz ein? Wird er jemals wieder Bundeskanzler? Diskutieren Sie mit uns gerne über unsere Frage des Tages in den Kommentaren! !