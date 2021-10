Plastikpfand kommt fix - gute Maßnahme?

Großer Wurf für die Umwelt! Am Mittwoch einigten sich Türkis und Grün auf ein Einwegpfand für Plastikflaschen und Getränkedosen ab 2025. Konkret bedeutet das für den Konsumenten, dass beim Kauf ein zusätzlicher Einsatz in der Höhe von vermutlich 25 bis 30 Cent fällig wird. Dieses Geld bekommen die Kunden retour, wenn sie die Verpackung wieder ins Geschäft zurückbringen. So soll verhindert werden, dass Müll in der Natur landet - die Gebinde können besser recycelt werden. Was sagen Sie zu diesem System? Eine gelungene, umweltfreundliche Maßnahme oder mit zu viel Aufwand verbunden? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!