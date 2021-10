Verweigert Impfung: Nets verzichten auf Irving

In der Debatte um dessen Impfstatus verzichten die Brooklyn Nets vorerst auf Basketball-Star Kyrie Irving. Der 29-Jährige würde bis auf weiteres weder an Trainings noch an Spielen teilnehmen, gab der NBA-Club am Dienstag bekannt. Diese Entscheidung gelte so lange, bis Irving die Voraussetzungen erfülle, um wieder ein „vollwertiger Teilnehmer“ des Teams zu sein, erklärte General Manager Sean Marks in einer Stellungnahme.