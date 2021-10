Drogen-Lenker mit falschem Führerschein gestoppt

Auf eine ordentliche Strafe muss sich ein Bulgare (24) gefasst machen. Der Mann geriet am Dienstag mit dem Pkw in der Tiroler Landeshauptstadt in eine Verkehrskontrolle. Wie sich herausstellte, hatte er nicht nur einen gefälschten Führerschein bei sich, sondern stand auch unter Drogeneinfluss. Anzeigen folgen!