Stolzalpe: Neue Kinderambulanz sorgt für Ärger

Eltern wissen aus leidvoller Erfahrung: Ihre Kinder benötigen vielfach nachts oder an Wochenenden medizinische Hilfe. Diese haben die Bewohner des Bezirks Murau bisher im Spital auf der Stolzalpe rund um die Uhr erhalten. Die nun eingerichtete Kinderambulanz hat jedoch nur eingeschränkt geöffnet: von Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus müssen die Kleinen zur Abklärung und Behandlung in das Landeskrankenhaus Leoben.