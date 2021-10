Verhaftung in Umfrage-Affäre: Folgen weitere?

Heute gab es die erste Verhaftung im Zusammenhang mit der Umfrage-Affäre. Der umstrittenen Meinungsforscherin Sabine Beinschab, ehemalige Assistentin der Ex-Ministerin Sophie Karmasin, wird vorgeworfen für die ÖVP Umfragen gefälscht und anschließend gegen Geld in einer Gratiszeitung platziert zu haben. Sie soll bezüglich der gefälschten Umfragen eine mögliche zentrale Rolle in der „Kurz-Affäre“ gespielt haben. Bald könnten jedoch mehr ihrem Schicksal folgen. Glauben Sie, dass es in nächster Zeit noch mehr Verhaftungen in der „Causa-Kurz“ geben wird? Wir sind auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages gespannt!"