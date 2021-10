Timothée Chalamet zeigt sich als Willy Wonka

Neben Chalamet in der Titelrolle sind viele Stars an Bord, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman („The Favourite“), Sally Hawkins („The Shape of Water“) und Komiker Rowan Atkinson („Mr. Bean“). Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der „Paddington“-Filme, mit dem Projekt beauftragt. Der Film soll im März 2023 in die Kinos kommen.