Tirol: Frontal-Crash fordert drei Schwerverletzte

Fataler Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Tiroler Unterland: Ein 30-jähriger Autolenker geriet in Kundl (Bezirk Kufstein) aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in den Wagen eines Paares. Der 74-Jährige und dessen Freundin (54) erlitten schwere Verletzungen. Schlimmer erwischt hat es auch den mutmaßlichen Unfallverursacher, der aus dem Wrack geschnitten werden musste.