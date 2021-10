Neu: Das „Krone“ Wien-Forum

„Wien, Wien, nur du allein...“ - Die viel besungenen Zeilen gelten als eine Ode an die österreichische Bundeshauptstadt. Zum Start der neuen Wien-„Krone“ möchten wir unserer Community ein Forum bieten, in dem alles über die Stadt der Fiaker, Kaffeehäuser und anderen kulturellen Highlights diskutiert werden kann. Wie sehr schlägt Ihr Herz für Wien, welches sind Ihre Lieblingsorte? Wo gibt es eventuell Nachholbedarf in Ihrem Bezirk, in Ihrem Grätzel? Die Wiener „Krone“-Redaktion freut sich bereits jetzt auf spannende Diskussionen!