Ein Meilenstein für die Pflege im Bezirk Reutte

Die Pflege im Außerfern ging selbst lange am Stock. Mit dem Haus Ehrenberg in Ehenbichl und dem marktzugehörigen „Haus zum guten Hirten“ sind die 37 Gemeinden und der Bezirkshauptort Reutte unterversorgt. Vor rund zwei Jahren entschied sich der Bezirkspflegeverband für einen Neubau eines zweiten Heimes. Um den Standort gab es lange ein Gezerre, letztendlich setzte sich die Variante auf dem bestehenden Krankenhausareal in Ehenbichl durch, vis à vis des bereits bestehenden Heimes „Haus Ehrenberg“.