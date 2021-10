Experiment zeigt: Corona hat nicht alles verdrängt

Stellen Sie sich vor, sie bekommen Geld geschenkt und können dieses behalten oder spenden. Damit begann im Frühling 2020 ein Experiment der Uni Innsbruck, an dem mehr als 1700 Studierende teilnahmen. Jede Person bekam 3 Euro und konnte neben der Möglichkeit eines „Selbstbehalts“ aus drei Spenden-Varianten wählen: Für acht ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen wie SOS-Kinderdorf oder Ärzte ohne Grenzen spenden. Für eine dieser Organisationen oder den Covid-19-Fonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Oder gleich das ganze Geld in den WHO-Topf werfen.