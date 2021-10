Italien-Pleite: Mancini schimpft über eigene Fans

37 Spiele ohne Niederlage hatten die „Azzurri“ seit einem 0:1 gegen Portugal im September 2018 absolviert und damit einen Rekord aufgestellt. Genau drei Monate ist es her, als das 4:2 der Italiener gegen Spanien im Elferschießen in London den vorletzten Schritt zum EM-Titel bedeutete. Beim Wiedersehen im San Siro war die sportliche Relevanz nicht annähernd so hoch, und doch ging es neben einem Platz im Finale am Sonntag an selber Stelle auch ums Prestige.