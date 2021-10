Italien will über Spanien in Nations-League-Finale

Im Mailänder San Siro kommt es am Mittwoch (20.45 Uhr) zur Neuauflage eines Fußball-Klassikers: EM-Champion Italien und Spanien bestreiten das erste Halbfinale im Ringen um den Nations-League-Titel! Das Final-Four hätte eigentlich schon im Juni 2021 stattfinden sollen, aufgrund der Corona-bedingten Verlegung der Europameisterschaft in diesem Zeitraum wurde es allerdings in den Oktober verlegt. Den zweiten Final-Teilnehmer ermitteln am Donnerstag in Turin Belgien und Frankreich.