„Bin ein Idiot!“ Murray sucht gestohlenen Ehering

Seine übel riechenden Tennis-Schuhe haben Andy Murray in Schwierigkeiten gebracht: Der zweifache Olympiasieger stellte in Indian Wells die Schuhe zum Auslüften über Nacht unter sein Auto vor dem Hotel, da er über keinen Balkon verfügte. Am nächsten Morgen waren sie weg. Das allein wäre nicht so schlimm, allerdings trägt der Schotte seinen Ehering beim Tennis nicht am Finger, sondern dank Schuhbändern immer mit ihm auf dem Platz. Nun ist also auch der Ehering weg.