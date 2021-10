Nach Missbrauchsskandal: Proteste in US-Frauenliga

Begleitet von Spielunterbrechungen und Solidaritätsaktionen auf den Plätzen haben die Profis in der US-Frauenfußballliga NWSL Forderungen im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gestellt. So sollen u.a. alle Besitzer, Manager und Trainer zur Aufklärung beitragen und darüber bei der Gewerkschaft NWSLPA Rechenschaft ablegen. Ebenso soll die von der Liga angekündigte Untersuchung auf alle zwölf Teams ausgeweitet werden. Das veröffentlichte die NWSLPA am Mittwoch auf ihrer Homepage.