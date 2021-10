Flämmarbeiten lösten in Tirol Dachstuhlbrand aus

Feueralarm am Dienstagabend in Niederndorf im Tiroler Unterland: Nach Flämmarbeiten brach am Dach eines Mehrparteienhauses ein Brand aus. 90 Florianijünger kämpften gegen die Flammen an. Ein 54-Jähriger musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.