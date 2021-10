25.000 Covid-Kontrollen führten zu 64 Anzeigen

Täglich 150 Handelsbetriebe im Visier

Nun liegen die Zahlen für den vergangenen September vor. Die Tiroler Polizei führte mehr als 25.000 Covid-19-Kontrollen durch. Das Ergebnis: 64 Anzeigen und Organmandate. Am 15. September wurden bekanntlich die Kontrollmaßnahmen durch Anordnung des Gesundheitsministeriums vom Lebensmittelhandel auf den sonstigen Handel ausgeweitet. Kunden, die weder geimpft noch genesen sind, müssen seither dort eine FFP2-Maske tragen. Von der Exekutive werden dazu in ganz Tirol in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden tagtäglich rund 150 Handelsbetriebe kontrolliert.