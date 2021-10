So lauern Pädophile im Netz Zwölfjährigen auf

Die Dimension des Kindesmissbrauchs in der Gesellschaft rückt immer wieder durch große Kriminalfälle in den Fokus. Doch auch abseits dieser lauert Gefahr, besonders im Internet. Um zu zeigen, wie dreist die Täter die Unerfahrenheit ihrer Opfer ausnutzen, haben Filmschaffende in Tschechien ein gewagtes Experiment unternommen. Ab sofort ist der daraus entstandene Dokumentarfilm „Gefangen im Netz“ im Kino zu sehen.