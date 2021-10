Zahl der Bergtoten stieg heuer dramatisch an

Klettersteige als „Problemkind“

Sechs Tote gab es zudem beim Klettern zu beklagen, doppelt so viele wie 2020. Die Hälfte der sechs Opfer verloren auf Klettersteigen ihr Leben. Diese relativ junge „Spielwiese“ für Bergfreunde hat sich für die Tiroler Bergrettung zu einem „Problemkind“ entwickelt. Denn vor allem die Einsätze, bei denen Klettersteiggeher aus Überforderung oder Erschöpfung in einem Eisenweg feststecken, haben in der jüngsten Vergangenheit dramatisch zugenommen.