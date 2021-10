RB Salzburg fügt Fehervar 1. Saisonniederlage zu

ÖEHV-Frauen gewannen Testspiel gegen Kasachstan

Das österreichische Eishockey-Nationalteam der Frauen gewann indes in Feldkirch ein Testspiel gegen Kasachstan 3:1. Die Tore für die rot-weiß-rote Auswahl erzielten Charlotte Wittich (22.), Lena Dauböck (46.) und Karolina Hengelmüller (48.). Am Sonntag trifft das Team von Cheftrainer Jari Risku in einem weiteren Vorbereitungsmatch zur Olympia-Qualifikation in Mailand auf Italien.