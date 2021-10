Totalsperre des Katschbergtunnels bis 23 Uhr

„Diese Übung ist ganz was Neues. Wir üben einen Stationsbetrieb für Atemschutzgeräte nach bundeseinheitlichen Vorgaben“, berichtet ABI Josef Heiß vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an der Drau. Es werden drei Stationen durchlaufen. Mit dem Brandsimulator, entwickelt von der HTL Villach, wird ein Pkw-Brand nachgestellt. Es gilt auch Verletzte zu bergen. Am Ende der dritten Station befindet sich auch das Rote Kreuz Kärnten. Ein Trupp ist gut eine Stunde unterwegs.