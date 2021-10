Facebook-Sicherheitschefin vom US-Kongress befragt

Sicherheitschefin übt Kritik an „düsterem“ Artikel

Sicherheitschefin Davis sagte dazu am Donnerstag vor einem Senatsausschuss, in dem Zeitungsbericht seien bewusst negative Elemente der internen Forschung ausgesucht gewesen, um ein düsteres Bild von Instagram zu zeichnen. In Wahrheit würden die Facebook-Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche bei elf von zwölf Problemfeldern wie Angstzuständen, Trauer und Essstörungen Instagram als Hilfe empfinden.