US-Traum von Golftalent Johanna Ebner ist Realität

Golf-Stipendium in den USA

Denn auf Eigeninitiative konnte sie sich für ein Golf-Stipendium an der University of Kansas empfehlen, fliegt schon im Jänner rüber. „Ich habe einige Coaches angeschrieben, wollte unbedingt in die USA – das hat zum Glück geklappt“, freut sich die angehende Sportmanagement-Studentin, die dort vier Jahre lang Sport und Ausbildung verbinden wird. „Ich werde mit dem Uni-Team trainieren, an Turnieren teilnehmen“, schildert sie. Erst heuer hat sie die Matura an der HAK Villach absolviert.