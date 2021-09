Das erwartet Nintendo-Fans in „Metroid Dread“

Nintendo stellt in einem Übersichts-Trailer den neuesten Teil seiner kultigen „Metroid“-Reihe näher vor. In „Metroid Dread“ schlüpfen die Spieler wieder einmal in die Rolle von Heldin Samus Aran in ihrem Hightech-Kampfanzug und erforschen die Tiefen eines mysteriösen Alien-Planeten. Diesmal bekommt man es neben Parasiten unter anderem mit gefährlichen Robotern zu tun, die den Spieler durch die 2D-Levels jagen und alles andere als einfach zu besiegen sind. „Metroid Dread“ erscheint am 8. Oktober für die Nintendo Switch.